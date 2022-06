Sonego è fuori a Eastbourne: De Minaur vince senza problemi in due set

SportFair

Lorenzo Sonego si è fermato agli ottavi di finale del torneo di Eastbourne. Il pronostico delle vigilia è stato confermato, Alex De Minaur ha superato il turno e si candida ad un ruolo da protagonista anche ai quarti di finale. Niente da fare per il tennista italiano che è rimasto in partita nel primo set, poi è crollato. L’avvio di partita è molto equilibrato.

Nel primo set non si registrano break e si decide tutto al tie-break: l’australiano commette meno errori e chiude sul punteggio di 7-3. Nel secondo set non c’è storia, Sonego non riesce a reagire e De Minaur chiude con un netto 6-2.