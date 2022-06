Sofia Raffaeli scrive una pagina di storia della ginnastica ritmica: l’azzurra scatenata agli Europei, conquistate tre medaglie | VIDEO

Sofia Raffaeli scrive una pagina di storia dello sport italiano. Continuano ad arrivare grandi soddisfazioni per l’Italia, l’estate è iniziata con il botto dal punto di vista sportivo e anche i prossimi mesi si preannunciano emozionanti. Si è registrato il riscatto di Sofia Raffaeli: dopo il quarto posto nell’individuale, è riuscita a scrivere la storia. Infatti, mai un’italiana aveva vinto un titolo europeo agli attrezzi nella ginnastica ritmica.

Sofia Raffaeli è riuscita nell’impresa per ben due volte: prima al cerchio, nel palazzetto di Tel Aviv, poi alle clavette. Una terza medaglia è arrivata, infine, nella prova della palla, una medaglia d’argento che completa una giornata indimenticabile, dal punto di vista personale e per i colori azzurri.

L’allieva di Julieta Cantaluppi è stata premiata col punteggio complessivo di 34.550. L’azzurra ha battuto l’israeliana Daria Atamanov (34.250, Campionessa d’Europa all-around) e la tedesca Darja Varfolomeev.

A second gold for Sofia Raffaeli! She scores 34.550 to clinch the title with clubs#ECtlv2022 pic.twitter.com/xmG8nuZNPc

— European Gymnastics (@UEGymnastics) June 19, 2022