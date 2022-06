Sinner supera Wawrinka al primo set a Wimbledon, Fognini eliminato all’esordio

SportFair

Esordio dolce-amaro per l’Italia a Wimbledon: il terzo Slam della stagione è iniziato col piede giusto per Jannik Sinner, che ha avuto la meglio contro Wawrinka, mentre non si può dire lo stesso di Fognini, ko contro Griekspoor.

Il tennista altoatesino, numero 13 al mondo, ha battuto Wawrinka in 4 set dopo due ore e 42 minuti di gioco: il match è terminato col punteggio di 7-5, 4-6, 6-3, 6-2 e al secondo turno sfiderà Ymer. Esordio amaro per Fabio Fognini: il ligure è stato sconitto in rimonta dall’olandese Griekspoor: il match è terminato dopo due ore e 8 minuti di gioco col punteggio di 5-7, 7-5, 6-3, 6-4.