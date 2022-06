Sinner avanza! Staccato il pass per il 3° turno a Wimbledon, Cocciaretto eliminata

SportFair

Giornata dolce amara per l’Italia del tennis a Wimbledon, terzo Slam della stagione in corso sui campi dell’All England Club di Londra. Se Elisabetta Cocciaretto è stata eliminata al secondo turno, cedendo a Begu in due set, dopo un’ora e 21 minuti di gioco con un doppio 6-4, Jannik Sinner ha staccato il pass per il terzo turno.

Il tennista altoatesino, numero 13 al mondo, ha avuto la meglio sullo svedese Ymer, 88° del ranking ATP. Il match è terminato dopo tre ore e 5 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 6-3, 5-7, 6-2. Ai 16esimi Sinner sfiderà il vincente tra Murray e Isner.