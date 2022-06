Straordinaria Simona Quadarella al Mondiale di Budapest: è bronzo negli 800 stile libero!

SportFair

Continua il programma del Mondiale di nuoto a Budapest. E’ stata una giornata dai due volti per i colori italiani: è attesa soprattutto per le finali di domani. Nel frattempo Simona Quadarella ha regalato spettacolo, l’italiana ha conquistato la medaglia di bronzo negli 800 stile libero femminili. Domina la statunitense Katie Ledecky con 8’008″04, secondo posto per l’australiana Melverton con 8’18″77, bronzo per Simona Quadarella con 8’19″00, quarta Leah Smith.

Margherita Panziera è rimasta ai piedi del podio, l’azzurra ha chiuso al quarto posto nei 200 metri dorso, il finale è stato di altissimo livello ma non è servito per salire sul podio. L’italiana si è fermata a tre decimi dal bronzo della statunitense Rhyan White. La vittoria è andata all’australiana Kaylee McKeown che ha avuto la meglio della statunitense Phoebe Bacon.

E’ finale per Thomas Ceccon nei 50 dorso. Ottima prestazione dell’azzurro che ha chiuso con il secondo tempo. Vince Ress con 24″14, terzo posto per Masiuk con 24″48. L’azzurro Lamberti chiude quinto la batteria e non riesce ad arrivare in finale con 24″86.