Attacchi d’ansia, Shakira trasferita in ambulanza in clinica

SportFair

Negli ultimi giorni si fanno sempre più insistenti le voci di una rottura tra Gerard Piquè e Shakira. Sembra che i due non vivano più assieme ed il calciatore spagnolo sarebbe anche stato avvistato con un’altra giovane donna.

Un momento complicato per la cantante colombianna, che secondo Hello avrebbe accusato il colpo: sembra che Shakira stia soffrendo di attacchi ansia talmente intensi che sarebbe stata addirittura trasportata in ambulanza in una clinica a Barcellona.

La cantante colombiana sarebbe stata avvistata in lacrime per strada in evidente difficoltà. Arrivati i soccorsi, i medici hanno chiesto a Shakira se avesse bisogno di cure psicologiche e lei ha chiesto di essere trasportata in clinica. A seguire l’ambulanza c’erano Piquè e la madre della cantante.