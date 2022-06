L’ammonizione fa infuriare Kyrgios, l’australiano coinvolge Nadal nel suo sfogo: “a lui non dite niente”

SportFair

Nick Kyrgios ha battuto ieri Tsitsipas nel match valido per gli ottavi di finale del torneo ATP di Halle. Durante il match tra l’australiano ed il greco non sono mancati i momenti di tensione. Kyrgios, infatti, è stato protagonista di un battibecco col giudice di sedia.

L’australiano è stato ammonito per aver perso troppo tempo per prendere l’asciugamano e questa decisione dell’arbitro non è di certo piaciuta a Kyrgios.

Il Bad Boy del tennis ha coinvolto Rafa Nadal nel suo sfogo: “non posso andare a prendere il mio asciugamano? Gioco contro Rafa e devo aspettare tutto il tempo per servire. E non gli dite niente“. Kyrgios si è poi seduto in panchina qualche secondo, contrariato, prima di tornare a giocare.