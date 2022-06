Quartararo furioso con i commissari: lo sfogo del pilota Yamaha dopo la penalità per il contatto con Espargaro ad Assen

SportFair

La domenica di gara di Assen è sicuramente da dimenticare per Fabio Quartararo. Il campione del mondo in carica di MotoGP e attuale leader della classifica iridata ha commesso diversi errori che hanno condizionato la sua gara.

Uno dei principali è stata la sua entrata in curva 5, nel tentativo di sorpasso su Aleix Espargaro, per recuperare dopo una partenza non troppo brillante: Quartararo ha perso il controllo della sua moto ed è scivolato, colpendo anche lo spagnolo dell’Aprilia, che è riuscito però a restare in piedi e continuare la sua gara verso una rimonta strepitosa, dal 15° al 4° posto.

Al termine della domenica di gara è arrivata una pessima notizia per il francese della Yamaha: Quartararo, infatti, va in vacanza consapevole che il primo Gp dopo la pausa estiva sarà tutto in salita, poichè è stato penalizzato per l’incidente in curva 5 con un long lap penalty da scontare a Silverstone.

Una decisione che non è piaciuta al team di Iwata e a Quartararo in primis, che ha mostrato sui social tutto il suo disappunto: “bene, Long Lap Penalty per me alla prossima gara. Ora non si può neanche azzardare un sorpasso senza che la manovra sia giudicata intempestiva. È dall’inizio della stagione che alcuni miei colleghi fanno quelli che vengono giudicati come normali incidenti di gara, mentre la mia manovra è stata considerata troppo pericolosa. Complimenti ai commissari di gara ed al loro lavoro. La prossima volta non ci proverò nemmeno, se il rischio è quello di una penalizzazione. Buone vacanze, ci vediamo a Silverstone“, ha sbottato il francese.