Sferra pugni a vuoto, tragedia nella boxe: morto per emorragia cerebrale il 24enne Buthelezi | VIDEO

Le immagini del giovane pugile che sferra pugni a vuoto hanno fatto il giro del mondo domenica scorsa. Il 24enne sudafricano stava affrontando il connazionale Siphesihle Mntugwa per il titolo WBF All Africa di pesi leggeri quando ha iniziato a sferrare pugni a vuoto e l’arbitro è stato costretto ad interrompere l’incontro.

Buthelezi è poi crollato sul ring ed è stato trasportato immediatamente in ospedale, dove è stato messo in coma indotto a causa di un’emorragia cerebrale. Ieri sera il triste annuncio. il giovane non ce l’ha fatta, Buthelezi è morto.

Il suo allenatore ha affermato che il pugile era in perfette condizioni di salute prima del match, ma la federazione ha deciso di aprire un’inchiesta per capire la causa dell’emorragia cerebrale, visto che Buthelezi aveva vinto i quattro incontri precedenti e non aveva subito colpi duri.

SAD NEWS:

South African boxer Simiso Buthelezi, has died after he was hospitalised during his bout when he began swinging at nothing, in particular, following a shot to his head

His death was confirmed in a statement by Boxing South Africa & the Buthelezi family

RIP Simiso 🥺 pic.twitter.com/Ip3KPD01j3

