Serie A, che novità! Spareggio scudetto in caso di arrivo a pari punti

L’ultima stagione in Serie A ha regalato una scoppiettante corsa per la vittoria dello scudetto, è andato in scena un duello bellissimo tra Milan e Inter. La squadra di Stefano Pioli ha realizzato un’impresa da sogno, è riuscita a chiudere la classifica al primo posto. Negli ultimi giorni è andato in scena anche il passaggio di proprietà dei rossoneri e le prospettive per il futuro sono interessanti. La prossima stagione sarà ancora più equilibrata con il probabile ritorno della Juventus e il Napoli in grado di lottare sempre per le prime posizioni. E’ altissima l’attesa in vista della prossima stagione, il calendario verrà svelato il prossimo 24 giugno.

La novità in Serie A

Nell’ultimo Consiglio di Lega di Serie A i club hanno deciso di chiedere alla FIGC, in caso di arrivo in classifica a pari punti delle prime due, la deroga per giocarsi lo scudetto con uno spareggio. La proposta è quella di non considerare più gli scontri diretti e la differenza reti, ma giocarsi tutto attraverso uno scontro diretto secco per assegnare il titolo o decidere una retrocessa. Come nella scorsa stagione il calendario resterà asimmetrico, il ritorno sarà completamente diverso dell’andata. La soluzione è sicuramente stuzzicante ma merita un approfondimento e dovrà essere valutata nei minimi dettagli. Il vantaggio dal punto di vista economico e dello spettacolo sarebbe evidente, ma già si sono registrate le prime perplessità dall’esterno.