Serie A 2022/2023, DAZN cambia il prezzo dell’abbonamento: ufficiali le tariffe

E’ già altissima l’attesa in vista del prossimo campionato di Serie A: si preannuncia una stagione bellissima con tante squadre in grado di lottare per il titolo. Il Milan dovrà confermarsi dopo la vittoria dello scudetto, in grado di riscattarsi Inter e Napoli mentre la Juventus è una candidata per tornare in lotta per il primo posto. Poi grande bagarre per Champions League e salvezza. DAZN continuerà a trasmettere le partite anche nella prossima stagione, di cui 7 a giornata in esclusiva e le altre tre in co-esclusiva. Sono stati comunicati a tutti gli abbonati i nuovi prezzi, a partire dalla prossima stagione.

La principale novità sarà l’inaugurazione di una versione plus che permetterà la doppia visione in contemporanea da luoghi differenti. Fino a questo momento il costo mensile era di 29,99 euro a utente, senza limiti di dispositivi e con l’unica soglia di due visioni in contemporanea. Molti utenti avevano aderito alla promozione di lancio di 10 euro in meno. L’introduzione di DAZN Plus costerà 39,90 e permetterà la visione tramite due dispositivi in contemporanea da reti differenti.

“L’account di Dazn è personale e non può essere condiviso. Solo chi vive con te può usare il tuo account Dazn, secondo le modalità prescritte”. Gli abbonati possono recedere dal contratto entro 60 giorni, senza costi aggiuntivi.

I dettagli

“A partire dal 2 Agosto 2022 introdurremo delle modifiche alle Condizioni di Utilizzo e alla Carta dei Servizi. Fino alla scadenza della promozione continuerai a pagare 19,99€ al mese, poi, salvo disdetta, il prezzo del tuo abbonamento si rinnoverà, alle nuove Condizioni di Utilizzo, a 29,99€ al mese. Da settembre 2022 (giorno variabile a seconda della data di addebito del tuo abbonamento) ti sarà possibile registrare fino a due dispositivi all’APP DAZN e potrai guardare i nostri contenuti in contemporanea da entrambi i dispositivi se connessi alla rete internet della tua abitazione (cavo o wi-fi: fibra, xDSL, FWA). Potrai comunque sempre utilizzare DAZN in mobilità ma non mentre viene utilizzato l’altro dispositivo registrato.

L’account DAZN è personale e non può essere condiviso. Solo chi vive con te può usare il tuo account DAZN, secondo le modalità prescritte. A partire da settembre 2022 se vorrai potrai scegliere il nuovo piano di abbonamento DAZN PLUS, al costo di 39,99 euro al mese, che ti permetterà di registrare fino a sei dispositivi e guardare i nostri contenuti in contemporanea da due dispositivi tra quelli registrati anche se non connessi alla rete internet della tua abitazione. A partire da settembre 2022 potrai aderire in autonomia al piano di abbonamento DAZN PLUS accedendo all’area “Il Mio Account” sul sito dazn.com. All’offerta DAZN PLUS si applicheranno le Condizioni di Utilizzo DAZN PLUS in vigore dal 2 agosto 2022, disponibili cliccando qui di seguito su “Condizioni di Utilizzo DAZN PLUS””.