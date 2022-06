Serena Williams torna in campo dopo un anno di inattività: a Wimbledon per cancellare le lacrime della scorsa edizione

SportFair

Gli organizzatori di Wimbledon hanno annunciato oggi le wildcard per l’edizione 2022 dello Slam britannico. In campo, quest’anno, in un’edizione diversa dal solito, poichè non verranno assegnati punti, ci sarà anche Serena Williams.

La sette volte campionessa di Wimbledon ha annunciato la splendida notizia oggi sui social, con un messaggio accompagnato da una foto delle sue scarpe da ginnastica bianche, sull’erba: “SW e SW19, è un appuntamento, ci vediamo lì”, ha scritto.

La Williams giocherà all’Eastbourne International la prossima settimana in preparazione per Wimbledon e lo farà in doppio insieme alla tunisina Jabeur.

È trascorso quasi un anno da quando la Williams si è strappata il tendine del ginocchio nel primo round proprio di Wimbledon e adesso la statunitense è pronta a tornare in campo, per cancellare quel doloroso ricordo di se stessa in lacrime e provare a scrivere un’altra pagina della storia del tennis.