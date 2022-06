Serena Williams, il rientro a Wimbledon è amaro: la statunitense ko in tre set contro Tan

SportFair

E’ stata una giornata molto particolare a Wimbledon per gli appassionati di tennis. Sono arrivate tante delusioni per i colori azzurri in particolar modo con la positività di Berrettini al Covid e le eliminazioni di Musetti, Paolini e Giorgi. Solo Sonego ha superato il turno. In serata è stato il turno di Serena Williams. La statunitense era tornata in campo nel doppio di Eastbourne, 357 giorni dopo l’ultima volta.

La condizione fisica non può essere ovviamente delle migliori, ma la 40enne ha dimostrato una grande forza fisica e qualità. La gara del primo turno contro Harmony Tan è stata molto equilibrata. Il primo set si è concluso a favore della francese con il risultato di 5-7, il secondo set è stato dominato dalla statunitense 6-1. Nel terzo e decisivo set ancora equilibrio, Serena Williams ko al tie-break con il risultato di 7-10.