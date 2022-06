Semafori spenti ad Assen: il VIDEO della partenza del GP d’Olanda

E’ iniziato il Gp d’Olanda di MotoGP. I piloti della categoria regina hanno dato il via alle danze con la partenza della gara di Assen, con un Pecco Bagnaia autore di un’pttima partenza.

Il ducatista ha mantenuto la prima posizione, motivato a trovare il riscatto dopo diverse gare deludenti. Fabio Quartararo, dopo la partenza, è andato leggermente largo e ha così perso una posizione, e si trova quindi 3° alle spalle di Aleix Espargaro.

🚦 LIGHTS OUT 🚦

Holeshot for @PeccoBagnaia and @AleixEspargaro is up to 2nd! 📈#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/xnc814x9Va

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 26, 2022