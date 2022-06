Semafori spenti a Montreal: il VIDEO della partenza del Gp del Canada

SportFair

L’attesa è terminata! Dopo un weekend di prove e qualifiche, i piloti della Formula 1 sono finalmente in pista per dare spettacolo col Gp del Canada. In pole position Marx Verstappen, affiancato da un ottimo Alonso, tornato in prima fila dopo 10 anni.

Una partenza spettacolare quella di questa ser aa Montreal, con Verstappen scappato subito via e Alonso e Sainz che hanno battagliato per la seconda posizione. Leclerc, partito dal fondo, ha subito guadagnato delle posizioni.