Scommette 65 mila sterline sull’ammonizione di Xhaka e ne vince 250 mila: avviata un’indagine

Xhaka coinvolto in uno scandalo scommesse, ma il calciatore non sembra tra i diretti indagati. Il 29enne dell’Arsenal è finito in un’indagine della National Crime Agency dopo che è stata piazzata una scommessa di 65 mila sterline su una sua ammonizione. Si tratta di un cartellino giallo che Xhaka ha ricevuto a dicembre nel match contro il Leeds.

Xhaka è stato ammonito per perdita di tempo all’86’: ha ritardato la punizione con i Gunners in vantaggio per 4-1, costringendo così l’arbitro a tirare fuori il cartellino giallo.

Lo scommettitore che aveva puntato sull’ammonizione di Xhaka ha vinto 250 mila sterline. Sembra però che ad essere esaminato dalle autorità non sia il comportamento del centrocampista, ma solo la scommessa.