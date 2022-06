Scintille Tamberi-Fassinotti: niente stretta di mano e qualche parola di troppo | VIDEO

SportFair

Gianmarco Tamberi si è laureato campione d’Italia, il campione olimpico ha trionfato agli Assoluti di Rieti con qualche problema di troppo. Tamberi non è andato oltre i 2,26 e dopo ben quattro errori, la vittoria è arrivata al termine dello spareggio con Marco Fassinotti. La serata ha regalato anche momenti di tensione e qualche scintilla di troppo. Tamberi è stato sanzionato con un cartellino giallo per comportamento antisportivo: Fassinotti va a dare la mano al rivale ma viene allontanato in malo modo.

“Sono stato io a provare a salutarlo e lui, come già altre volte in passato, mi ha apostrofato con una frase infelice. ‘Tanto non puoi saltare più’ mi ha detto, ben sapendo che il mio solo obiettivo di giornata era andare molto più in alto”, ha detto Gimbo. Sul podio la situazione è stata più tranquilla, ma il gesto non è passato di certo inosservato anche perché avvenuto sotto gli occhi di tanti giovani. “Ho problemi tecnici e in più il fastidio all’inserzione della gamba sinistra, quella di stacco, non mi fa stare sereno. Non è nulla di grave, ma mi condiziona negli ultimi tre appoggi. Spero di risolvere il tutto in fretta e che la maglia azzurra, come tante altre volte, mi consenta di cambiare pelle”, ha concluso. Il VIDEO e i momenti di tensione al 2:48:30.