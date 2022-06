Sainz è già fuori: un altro colpo di scena al gran premio di Baku | VIDEO

SportFair

Tantissime emozioni nel gran premio di Baku di Formula 1, la stagione entra sempre più nel vivo. La partenza è stata scoppiettante, scatto molto importante di Sergio Perez che è riuscito a conquistare la prima posizione, alle spalle Leclerc. Terzo Verstappen e quarto Sainz. I primi giri sono bellissimi, i primi tre piloti sono vicinissimi.

Poi si registra un altro colpo di scena: problema per Sainz, il ferrarista si ritira. In pista la virtual safety car e Leclerc si ferma. Il gran premio è ancora lungo, la Ferrari ha deciso per una strategia diversa dalla Red Bull.