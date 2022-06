Rosberg come Djokovic: l’ex campione del mondo rifiuta il vaccino, espulso dal paddock di F1

SportFair

Scossone nel paddock della F1. Il Circus ha deciso di optare per regole più rigide per quanto riguarda il Covid quest’anno e se nella scorsa stagione bastava esibire l’esito di un tampone per poter frequentare il paddock, quest’anno è necessaria la documentazione di vaccinazione completa, salvo esenzione medica.

Questa novità mette nei guai Nico Rosberg. Il tedesco, ex campione del mondo di F1, è stato espulso dal paddock, perchè, così come Novak Djokovic, non è vaccinato contro il Covid-19.

“Mi sono ripreso bene da un’infezione da coronavirus e per questo ho anticorpi mostruosi. Testo regolarmente anche i miei anticorpi“, ha dichiarato il tedesco all’emittente Sport1.. Rosberg ha spiegato che il suo medico ha escluso categoricamente la necessità di ricorrere al vaccino: “non ha assolutamente senso“, ha aggiunto l’ex pilota di F1 che adesso si vede costretto a rinunciare al suo lavoro di commentatore.

Nico Rosberg, per questo motivo, è stato allontanato dal paddock durante il weekend di gara di Monaco ed è stato costretto a lavorare per Sky Sports dal suo appartamento.