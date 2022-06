Roma, la clamorosa rivelazione: prenotato l’Olimpico per la presentazione di un super colpo di mercato

SportFair

La Roma è vicinissima a Cristiano Ronaldo. La conferma arriva da una clamorosa rivelazione: il club ha prenotato l’Olimpico per un grande evento in programma la sera di mercoledì 29 giugno. Per l’occasione sono già stati ingaggiati personale e strumentazioni tecnologiche, rispetto a un evento in grande stile con l’attesa di un numero enorme di tifosi. Ancora non c’è stato l’annuncio ufficiale da parte della società, ma tutti gli indizi portano a Cristiano Ronaldo, sempre più vicino al club capitolino tanto che stamani le principali società di scommesse hanno bloccato le puntate su CR7 alla Roma.

L’arrivo di Ronaldo renderà indolori le cessioni di Mkhitaryan e Zaniolo per una squadra che nella testa di Mourinho potrà giocare con un attacco stellare composto da Pellegrini, Ronaldo e Abraham.