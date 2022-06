Roland Garros, Pennetta e Schiavone regine nel doppio delle Leggende: trionfo contro Sabatini-Dulko | VIDEO

SportFair

E’ un ritorno con il botto al Roland Garros per Francesca Schiavone e Flavia Pennetta, trionfo nel doppio delle Leggende. In finale è arrivata una bellissima vittoria contro le argentine Gabriela Sabatini e Gisela Dulko in un’ora e 22 minuti. La gara si è conclusa con il punteggio di 1-6 7-6 (4) 10-6. Le argentine possono recriminare per uno smash facile sbagliato da Gisela Dulko nel momento chiave della partita.

Al termine della partita non sono mancati i momenti di grande emozione. “Sono molto emozionata, il tennis resta la mia casa. Voglio ringraziare Francesca e Flavia perché con i loro successi e il loro stile mi hanno fatto conservare, anche da semplice spettatrice, la passione per il mio sport”, ha detto Gabriela Sabatini.

“Da bambina in cameretta avevo il suo poster. Gabriela è stata una fonte di ispirazione per tutte le giocatrici della mia generazione, finalmente posso ringraziarla di persona”, ha risposto Francesca Schiavone.