Roland Garros, che scintille! Il gesto di Rune e la risposta di Ruud | VIDEO

Il Roland Garros è entrato nella fase decisiva. Si sono concluse tutte le partite dei quarti di finale, in particolar modo la sfida tra Ruud e Rune è stata scoppiettante. La gara è durata oltre tre ore e ha visto il successo del norvegese con il risultato di 3-1. Inizio sprint di Ruud che vince il primo set 6-1, poi la reazione di Rune che rientra in partita nel secondo set. Il norvegese è più forte, prima vince il terzo set al tie break con il punteggio di 7-6, poi anche il quarto 6-3. In semifinale dovrà vedersela contro Cilic.

Il match tra Ruud e Rune è stato molto intenso e si sono registrati momenti di nervosismo. I due tennisti si sono lanciati frecciate già durante il match, al termine della gara un episodio non è passato inosservato. Rune si avvicina per stringere la mano a Ruud, ma il saluto è ‘freddo’ e senza guardarlo in faccia. Il norvegese non la prende bene e scuote il capo come confermano le telecamere.