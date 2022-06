Jacobs, finalmente il ritorno in pista: il campione olimpico in gara a Stoccolma

SportFair

Finalmente una splendida notizia, dopo mesi di rinvii, Marcell Jacobs è pronto per tornare in pista, per l’esordio stagionale nei 100 metri, dopo la vittoria dell’oro olimpico a Tokyo. Il velocista azzurro esordirà a Stoccolma, nell’ottava tappa della Wanda Diamond League.

“Ho il piacere di annunciare che tornerò a Stoccolma. È stato un periodo difficile nelle ultime settimane, ma finalmente è giunto il momento di guardare avanti e tornare in pista. Non vedo l’ora di gareggiare“, sono queste le parole di Jacob, che ha quindi recuperato dall’infortunio muscolare.

Appuntamento dunque a giovedì 30 giugno. Poi, la partenza per gli Stati Uniti, dove dal 15 al 24 giugno si terranno i Mondiali di atletica.