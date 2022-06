Tom Dumoulin si ritira: “sarà il mio ultimo anno da professionista”

SportFair

Tom Dumoulin ha annunciato oggi pomeriggio che, così come Vincenzo Nibali, a fine stagione appenderà al chiodo la sua bicicletta. A quasi 32 anni, il corridore olandese ha maturato la decisione di fermarsi, dopo due anni complicati.

Dumoulin vanta 22 vittorie, tra cui spiccano il Campionato del Mondo a cronometro di Bergen 2017 e le vittorie di tappa al Giro, Tour e Vuelta, oltre al successo al Giro d’Italia 2017, il secondo posto al Tour de France 2018 e due medaglie d’argento olimpiche a cronometro ai Giochi di Rio 2016 e Tokyo 2020.

Dumoulin ha annuncato il ritiro con una lunga lettera sui social:

“Cari appassionati di ciclismo e carissimi tutti

Ho deciso che il 2022 sarà il mio ultimo anno da ciclista professionista

Nel 2020 ho passato un anno difficile e alla fine di quell’anno sono finito stanco e molto esausto. A fine 2020 e inizio 2021 ero solo l’ombra di me stesso ed è per questo che ho deciso di prendermi del tempo per riposarmi dal ciclismo e pensare al mio futuro

Dopo di che ho deciso di continuare la mia carriera ciclistica. Da un lato perché le Olimpiadi di Tokyo erano nella mia mente da cinque anni e non volevo perdere l’occasione. Dall’altro, il mio amore per la bicicletta e la passione che ho per il mondo del ciclismo. Il mondo che a volte mi ha stupito a volte ma che a volte mi ha fatto sentire a casa. Dall’autunno del 2020, raramente sono stato in grado di mettere in mostra le mie abilità sulla moto. L’anno scorso la medaglia d’argento a Tokyo è stata il mio momento clou e sono molto orgoglioso di questo traguardo.

Ma nonostante le cose belle che mi sono successe, molte volte, soprattutto quest’anno, è stata una strada frustrante, in cui il mio corpo si sentiva stanco e si sente ancora stanco. Non appena raccolgo il carico in allenamento o il ritmo in gara, sento stanchezza, dolori e infortuni invece di migliorare. Quella fatica in allenamento a volte non dà il risultato sperato e, in questo momento, non c’è equilibrio tra dedizione al cento per cento e tutto ciò che ho sacrificato per il mio sport e ciò che sto ricevendo in cambio.

Con molta pazienza e cura, sono convinto di poter ancora una volta liberare tutto il mio potenziale sulla moto. Ma sarebbe una strada lunga e paziente che non garantisce il successo. Ho scelto di non intraprendere quella strada, di lasciare il ciclismo professionistico e intraprendere una nuova strada sconosciuta.

Il team ed io abbiamo pianificato come affrontare gli ultimi mesi. Alcuni ultimi mesi che spero portino gioia e successo. Non vedo l’ora in particolare dei Mondiali in Australia, dove spero di dare il massimo nella cronometro per l’ultima volta.

Non so cosa voglio fare dopo la mia carriera professionale e non so cosa voglio fare in questo momento. Ma so che il mio amore per la bici mi terrà sempre connesso al mondo del ciclismo in un modo o nell’altro. Sono molto curioso di vedere cosa riserva il futuro. Mi sento felice e grato e posso già guardare indietro alla mia carriera con orgoglio.

Infine, voglio ringraziare tutti coloro che sono stati con me in questa meravigliosa avventura. Grazie a tutti coloro che mi hanno aiutato e con i quali hanno condiviso grandi momenti con me. Voglio ringraziare i miei colleghi, i direttori sportivi meccanici e lo staff e gli sponsor che sono stati al mio fianco in questi anni. Voglio anche ringraziare tutti gli appassionati di ciclismo che hanno celebrato i miei successi e mi hanno supportato nel bene e nel male. Il ciclismo richiede sangue, sudore e lacrime a volte ma la maggior parte delle volte è bellissimo e non voglio perdermi questo mondo

Grazie mille, grazie mille, grazie mille!

Tom”.