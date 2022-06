Un sorriso grande così nonostante il ko, grazie Martina! Trevisan si ferma in semifinale al Roland Garros: Gauff sfiderà Swiatek per il titolo

SportFair

Tutt’Italia, e non solo, ha fatto il tifo per lei, ma il sogno di Martina Trevisan si è infranto in semifinale al Roland Garros. La tennista azzurra ha ceduto alla giovanissima, 10 anni in meno di lei, Coco Gauff nella semifinale di questo pomeriggio sui campi in terra rossa di Parigi.

Un match combattuto, nonostante il risultato, al termine del quale, ad esultare è Coco Gauff, che diventa la più giovane finalista al Roland Garros dal 2001. Martina Trevisan, torna a casa con un sorriso grande così, lo stesso che tutti noi abbiamo in volto nonostante il ko. Esempio di rinascita e rivincita, Martina Trevisan esce a testa altissima dal Roland Garros, migliorando il suo risultato di due anni fa, quando si fermò ai quarti di finale.

Gauff conquista la sua prima finale in uno Slam in un’ora e 25 minuti, col punteggio di 6-3, 6-1.