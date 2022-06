Golden Gala Pietro Mennea, Tamberi non prende il volo: 3° posto a Roma per l’azzurro

SportFair

Alla vigilia del Golden Gala Pietro Mennea, Gianmarco Tamberi aveva infiammato l’atmosfera, dichiarando di volere solo la vittoria davanti al pubblico di Roma. La gara di questa sera di salto in alto maschile, però, non è andata come sperato dal campione olimpico in caric.

Tamberi, infatti, dopo l’ovazione tributatagli dall’Olimpico al suo ingresso in pedana, non è riuscito a far meglio del terzo posto con 2,24, alle spalle dello statunitense Harrison e del polacco Kobielski, entrambi a 2,27. La vittoria di oggi è la più bassa dal Golden Gala del 1990, ma lo spettacolo non è di certo mancato.

L’altro azzurro in gara, Fassinotti, ha chiuso sesto.