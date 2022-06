Jack Miller sfreccia al Sachsenring: doppietta Ducati nelle FP1 del Gp di Germania

SportFair

E’ iniziata l’attività in pista al Sachsenring! I piloti della MotoGP hanno disputato la prima sessione di prove libere del Gp di Germania, al termine della quale sorride la Ducati. Il team di Borgo Panigale chiude infatti le FP1 con una splendida doppietta.

Jack Miller è il più veloce al mattino nel circuito tedesco, seguito dal suo compagno di squadra Pecco Bagnaia, a caccia del riscatto dopo la caduta del Gp di Catalogna per via di Nakagami. Alle spalle del torinese della Ducati c’è Quartararo, seguito da Zarco e Nakagami. Sesto tempo per Aleix Espargaro, mentre chiude ottavo Andrea Dovizioso.