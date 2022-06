NBA Finals, Gara-1 va ai Boston Celtics: sconfitta casalinga per i Golden State Warriors

SportFair

E’ iniziata la sfida tra Boston Celtics e Golden State Warriors, valida per il titolo NBA: le due squadre si sono sfidate in Gara-1 nella notte italiana, reganaldo puro spettacolo. A San Francisco sono i Celtics a festeggiare per la vittoria al Chase Center per 120-108.

Al Horford ha trascinato i suoi alla vittoria, con 26 punti, senza deludere i tifosi del Celtics e dimostrando di che stoffa è fatto. Horford è stato fondamentale nella corsa ai playoff e in Gara-1 si è reso subito protagonista e decisivo, soprattutto sul finale quando i Celtics hanno preso il sopravvento.

Boston ha consegnato ai Warriors la prima sconfitta in casa in questa post-season. Appuntamento a domenica per Gara-2, sempre al Chase Center.