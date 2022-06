Leclerc a caccia del riscatto: Charles davanti a tutti nelle FP2 di Baku

SportFair

Si è conclusa la prima giornata di lavoro in pista a Baku: i piloti della Formula 1 sono scesi in pista per le prime due sessioni di prove libere del Gp di Azerbaijan. Se nelle FP1 è stato Perez il più veloce sul circuito cittadino di Baku, nelle seconde libere è la Ferrari a piazzarsi davanti a tutti.

Reduce dall’amaro Gp di Monte-Carlo, Leclerc ha chiuso le FP2 davanti a tutti, col tempo di 1.43.224, davanti alle Red Bull di Perez e Verstappen. Ottimo quarto posto per Fernando Alonso, che fa meglio del connazionale della Ferrari Carlos Sainz. Chiude la top ten ivece Norris, mentre appena fuori dai migliori dieci spiccano i nomi di Vettel e Hamilton, rispettivamente 11° e 12°.