Rins sfreccia al Montmelò, una Suzuki in testa nelle Fp1 del Gp di Catalunya

E’ iniziato il lavoro in pista per i piloti della MotoGP, impegnati in questo weekend nel Gp di Catalunya. I campioni della categoria regina sono saliti in sella alle loro moto per la prima sessione di prove libere sul circuito del Montmelò, al termine della quale è Alex Rins a sorridere.

Lo spagnolo della Suzuki, nonostante il periodo complicato, vista la decisione del team di lasciare il motomondiale, è riuscito a far bene in pista, chiudendo le FP1 davanti a tutti, Alle spalle di Rins si è piazzato un ottimo Maverick Vinales, seguito da Franco Morbidelli. Quarto tempo, invece, per Aleix Espargaro, che si lascia alle spalle il fratello Pol.

Per trovare invece il campione del mondo in carica, Quartararo, fresco di rinnovo, e Pecco Bagnaia, bisogna uscire dalla top ten: i due si sono piazzati rispettivamente 13° e 14°. 10° posto invece per Enea Bastianini, che punta al riscatto dopo la caduta del Mugello.