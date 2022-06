Verstappen si prende le Fp1 del Gp del Canada, Leclerc evita la penalità

SportFair

E’ iniziata l’attività in pista a Montreal! I piloti della Formula 1 sono scesi in pista per la prima sessione di prove libere del Gp del Canada, che si disputerà domenica sera. Sospiro di sollievo in casa Ferrari: Leclerc non sarà penalizzato dopo i problemi alla monoposto dello scorso weekend a Baku.

Il monegasco della Ferrari ha chiuso al quinto posto le prime libere, al termine delle quali è Verstappen il più veloce col tempo di 1.15.158. Il campione del mondo ha preceduto Sainz e un ottimo Alonso. Quarto tempo invece per Perez, seguito da Leclerc e Russell, mentre Hamiktonn ha chiuso le sue FP1 all’ottavo posto davanti a Vettel e Ricciardo.