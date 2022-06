Ripescaggio Italia, l’esito del ricorso contro l’Ecuador parla chiaro: la decisione della Commissione Disciplinare

SportFair

L’Ecuador parteciperà al Mondiale in Qatar del 2022, la Commissione Disciplinare della Fifa ha infatti bocciato il ricorso del Cile che aveva chiesto l’esclusione per il caso Byron David Castillo. L’accusa nei confronti del calciatore era quella di aver mentito sulla propria identità e fornito una falsa documentazione. Anche l’Italia seguiva con grande attenzione la vicenda come prima classificata nella graduatoria delle escluse. Il calciatore è stato schierato nella fase a gironi delle qualificazioni al Mondiale ed il suo contributo è stato decisivo. La posizione del calciatore è stata considerata regolare.

“La Commissione Disciplinare FIFA – si legge nella nota ufficiale – ha preso una decisione sulla possibile violazione da parte di Byron David Castillo Segura dei criteri di convocazione per partecipare con la nazionale della Federcalcio ecuadoriana (FEF) in otto partite di qualificazione, corrispondenti alla fase preliminare della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022. Dopo aver analizzato tutta la documentazione pervenuta dalle parti, la Commissione Disciplinare FIFA ha deciso di chiudere il procedimento disciplinare avviato nei confronti della FEF.La decisione della Commissione Disciplinare FIFA è stata notificata oggi alle parti interessate. In conformità al Codice disciplinare FIFA, le parti hanno dieci giorni di tempo per richiedere la decisione motivata, che, se richiesta, sarebbe pubblicata su legal.fifa.com. Questa decisione può essere impugnata davanti al Comitato d’Appello FIFA”.