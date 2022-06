Rinviata la partita di oggi di Flavia Pennetta e Francesca Schiavone al Roland Garros Legends

SportFair

Nessun italiano sarà in campo oggi al Roland Garros. Per la semifinale del torneo femminile tra Martina Trevisan e Coco Gauff bisogna aspettare ancora un giorno, così come anche per la seconda partita di Pennetta e Schiavone al Roland Garros Legends.

Le due campionesse italiane sarebbero dovute scendere in campo oggi, nella sfida contro Rubin-Testud dopo la vittoria di ieri all’esordio, ma il match è stato rimandato. “Come va? Bene, non giochiamo! Ce lo hanno alle 10 e 19 avevamo l’allenamento alle 11 per giocare alle 15. Abbiamo fatto ginnastica e domani saremo nuvoe perchè adesso facciamo fisioterapia. E poi una passeggiata? Ok facciamola, ma io voglio tenere le energie per vincere“, questo il racconto di Francesca Schiavone nelle Storie Instagram della sua amica e collega Flavia Pennetta.