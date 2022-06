Richarlyson fa coming out: “sono bisessuale, sono andato con uomini e donne, e allora?”

SportFair

Richarlyson Barbosa Felisbino è stato un calciatore di grande livello, è un classe 1982 e si è messo in mostra nel ruolo di centrocampo. Nel corso della carriera ha indossato tantissime maglie, dimostrandosi sempre un calciatore affidabile: Fortaleza, Salisburgo, Santo André, San Paolo, Atletico Mineiro, Vitória, FC Goa e Guarani. E’ stato anche nel giro della nazionale brasiliana. Il calciatore si è ritirato lo scorso anno, adesso il suo nome è tornato alla ribalta per una vicenda extra-campo. Intervenuto nel podcast ‘Nos Armários dos Vestiários’, il 39enne centrocampista ha fatto coming out.

“Per tutta la vita mi è stato chiesto se sono gay. Ho avuto una relazione con un uomo e ho avuto una relazione anche con una donna. Parlo qui oggi e presto verrà stampata la notizia: ‘Richarlyson è bisessuale’. E il meme è pronto. Diranno: ‘Wow, ma davvero? Non ne avevo idea’. Amico, sono normale, ho desideri come tutti. Sono uscito con un uomo, sono uscito con una donna, e allora?”.

La decisione di parlare della sua vita sessuale è arrivata direttamente dall’ex calciatore: “a causa delle tante persone che dicono che la mia posizione è importante, oggi ho deciso di dire: sono bisessuale. Se è quello che mancava, ok. Pronto. Ora voglio vedere se le cose miglioreranno davvero, perché questa è la mia domanda”. Richarlyson oggi è un commentatore televisivo e nel corso della sua carriera è stato coinvolto in episodi spiacevoli, anche nell’indifferenza dei tifosi per il suo abbigliamento. “Sono sempre stato io. Volevo mostrare alle persone che, indipendentemente da quello che dicevano, avrei vissuto la mia vita, avrei fatto qualsiasi cosa mi desse piacere”.