Quartararo si prende le Fp4 ad Assen: il leader del mondiale si conferma, poi Bagnaia

Ultimo appuntamento prima delle qualifiche del GP d’Olanda ad Assen, si sono concluse anche le FP4. La stagione in MotoGP entra nella fase importante, le ultime gare sono state tutte a favore di Fabio Quartararo e hanno visto lo scatto del francese in classifica generale. Gli avversari hanno pagato qualche errore di troppo, da Aleix Espargaro a Bagnaia. In particolar modo l’italiano della Ducati è molto competitivo ma sono stati commessi gravi errori.

Nelle Fp4 il più veloce è stato Quartararo, al secondo posto Bagnaia. Al terzo posto si è classificato Jack Miller, quarto Aleix Espargaro. In ripresa Bastianini che ha chiuso con il settimo tempo. Dodicesimo Rins e tredicesimo Morbidelli.