Altro che addio: Quartararo rinnova con Yamaha, i dettagli dell’accordo

Fabio Quartararo ha sciolto gli ultimi dubbi sul suo futuro: il francese ha rinnovato il contratto con la Yamaha fino al 2024. Il classe 1999 guida la classifica del campionato di MotoGP ma il suo rendimento nelle prime gare della stagione è stato altalenante. E’ comunque il principale candidato alla vittoria del titolo.

“È con grande piacere che Yamaha Motor Co., Ltd. conferma Fabio Quartararo come pilota ufficiale Yamaha per la stagione MotoGP 2023 e 2024. Quartararo ha dimostrato grandi capacità e costanza finora nei suoi due anni con lo Yamaha Factory Racing Team nel Campionato del Mondo MotoGP. La partnership di successo ha portato al suo primo titolo mondiale MotoGP lo scorso anno, nella sua primissima stagione con il team Factory. Attualmente è anche in testa alla classifica del 2022 di 8 punti. Ulteriori punti salienti Yamaha sul curriculum del francese sono 6 vittorie in gara e 14 podi con il Factory Team nelle stagioni 2021 e 2022 finora, oltre a 3 vittorie in gara e 10 podi con il team satellite i due anni precedenti. Un fattore che ha contribuito al suo successo sono state le sue 16 pole position e 38 partenze in prima fila su un totale di 59 weekend di Gran Premio a bordo della YZR-M1. Questi risultati, oltre al suo innegabile talento, alla sua motivazione ineguagliabile e alla sua contagiosa personalità allegra, hanno reso Yamaha pienamente fiduciosa nella loro partnership con il 23enne”.

Lin Jarvis: “siamo molto felici di aver raggiunto un accordo con Fabio per continuare con il team Monster Energy Yamaha MotoGP per il 2023 e oltre. Abbiamo portato Fabio nel team Factory l’anno scorso sapendo che è un talento speciale, ma ha anche superato le nostre aspettative. Non ci si imbatte spesso in un pilota del suo calibro. Stava già mostrando il suo talento e la sua velocità nei suoi due anni con il team satellite SRT nel 2019 e nel 2020, ma quando ha fatto il passo verso il team Factory, abbiamo potuto davvero vederlo crescere più forte e maturare come pilota. Nella prima stagione e mezza di Fabio abbiamo prenotato molti successi: 6 vittorie in gara, 14 podi, 6 pole position e il titolo mondiale MotoGP 2021. Questi risultati sono arrivati da un forte lavoro di squadra da parte del pilota, del suo equipaggio, dei nostri ingegneri e di tutto lo staff del team che lavora insieme con uno spirito positivo. Con Fabio sappiamo che farà sempre del suo meglio, e gli abbiamo assicurato che Yamaha farà lo stesso e investiremo negli sviluppi futuri in modo che insieme possiamo competere per i titoli del Campionato del Mondo MotoGP per gli anni a venire”.

Quartararo: “sono davvero felice di annunciare a tutti voi che rimarrò con Yamaha per altri due anni. In passato, passare alla MotoGP con Yamaha e successivamente al team Factory era un gioco da ragazzi. Yamaha ha creduto in me fin dall’inizio, e questo è qualcosa che non prendo alla leggera. Ma detto questo, questo nuovo accordo è stata una grande decisione. Sono a un ottimo punto della mia carriera, quindi mi sono preso un pò più di tempo per prendere questa decisione per essere sicuro. Credo nel progetto Yamaha MotoGP e sento che Yamaha è veramente motivata. E ora che abbiamo confermato ufficialmente la nostra decisione di continuare su questa strada insieme, possiamo concentrarci completamente sulla stagione in corso. Voglio dire ‘Grazie!’ alle persone intorno a me, che mi aiutano e mi sostengono sempre, così come ai fan che fanno il tifo per me. Apprezzo davvero tutto il supporto”.