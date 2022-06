Quartararo si conferma il più veloce anche nei test di Barcellona: il rimpianto di Bagnaia e le scuse di Nakagami

SportFair

Il GP di Catalunya ha visto lo scatto di Fabio Quartararo verso il titolo Mondiale di MotoGP. La stagione è ancora lunga, ma il francese sembra il favorito numero uno. Gli avversari hanno commesso errori molto gravi nelle ultime gare, in particolar modo Espargaro che ha esultato con un giro di anticipo e da secondo si è ritrovato al quinto posto, Bagnaia è stato coinvolto in un incidente in avvio mentre Bastianini è caduto. I piloti sono rimasti a Barcellona per i test. Oltre a Marquez, costretto all’operazione, out anche Rins, Nakagami e Jorge Martin.

In avvio si è confermato il più veloce Quartararo, poi Zarco e Aleix Espargaro. Il ducatista Bagnaia si porta in quinta posizione. Nakagami si è scusato per l’incidente di ieri che ha coinvolto Bagnaia: “chiedo scusa a Bagnaia e Rins per l’incidente al via del GP di Catalunya, è stata colpa mia, ho commesso un errore. Auguro ad Alex di recuperare dall’infortunio prima possibile. Io non ho nulla di rotto, sono stato molto fortunato, cercherò di rientrare settimana prossima nel GP di Germania”. Nel finale si registra lo scatto di Bagnaia che si porta al secondo posto, confermando la forza del ducatista. Terzo Zarco.