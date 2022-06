Quartararo, altra caduta! Esce ai box e il team lo rimanda in pista: brutto highside per il francese | VIDEO

SportFair

Gp d’Olanda terribile per Fabio Quartararo. Il francese della Yamaha ha commesso un errore subito alla partenza, e questo ha consentito a Bagnaia di portarsi subito avanti con un discreto vantaggio sui suoi avversari ad Assen.

Quartararo ha perso una posizione e ha quindi poi cercato in tutti i modi di riportarsi davanti. A 22 giri dal termine, l’errore che ha condizionato tutta la gara del francese, e non solo: Quartararo ha infatti perso il controllo della sua Yamaha ed è finito a terra, colpendo Aleix Espargaro. Lo spagnolo dell’Aprilia è riuscito a restare in piedi e ha proseguito la sua corsa, tutta in rimonta, dopo aver perso molte posizioni.

Anche Quartararo è riuscito a continuare la sua gara, tornando in sella alla sua moto, ma dopo pochi giri è rientrato ai box, lamentando qualche problema. Il team lo ha motivato a tornare in pista, a caccia di qualche punto, ma poco dopo il francese è stato protagonista di una brutta caduta.

Un terribile highside che ha fatto finire Quartararo rovinosamente a terra. Il campione del mondo in carica è apparso in un primo momento dolorante, ma poi si è alzato e si è recato sulle sue gambe ai box, visibilmente arrabbiato.