Quanto ha vinto Rafa Nadal col successo al Roland Garros? Il bottino del maiorchino

Rafa Nadal è il più grande di sempre: il tennista maiorchino ha conquistato oggi il suo 14° Roland Garros, il 22° Slam. Mai nessuno ne ha conquistato così tanti come lui. Un traguardo davvero speciale, nel torneo che Nadal ama di più.

Una grande festa a Parigi per Nadal, che porta a casa un bel bottino.

Quanto ha vinto Nadal col successo al Roland Garros

Rispetto agli ultimi due anni, in cui Nadal e Djokovic hanno visto diminuire le loro entrate dopo aver vinto l’evento di Parigi, per il quale hanno ricevuto rispettivamente 1.600.000 e 1.400.000 di dollari, nel 2022, le cifre sono aumentate notevolmente. Rafa Nadal riceverà infatti 2.290.000 dollari (circa 2.136.000 euro) per il successo nello Slam parigino. Il finalista dovrà ‘accontentarsi’ con $1.145.177 (1.068,00 euro).

Il totale economico per ogni tabellone (maschile e femminile) ammonta a 45,97 milioni di dollari, ovvero il 7% in più rispetto allo scorso anno, in cui i premi hanno raggiunto i 34 milioni di dollari.