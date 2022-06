Aleix Espargaro show a Barcellona: splendida pole position per l’Aprilia, Bagnaia e Quartararo in prima fila

SportFair

Qualifiche infuocate questo pomeriggio al Montmelò e non solo per le temperature calde di Barcellona. I piloti hanno battagliato per le migliori posizioni in griglia di partenza. Dopo un weekend sempre da protagonista, Aleix Espargaro ha chiuso in bellezza.

E’, infatti, lo spagnolo dell’Aprilia il poleman del Gp di Catalunya: Espargaro, che indossa un casco speciale in onore della piccola Mia e dei medici che le salvarono la vita, quattro anni fa, ha chiuso le qualifiche davanti a tutti, lasciandosi alle spalle un ottimo Pecco Bagnaia, seguito da Quartararo.

Quarto tempo per Joan Zarco, seguito da Di Giannantonio, Martin e Rins. Chiude la top-10 Pol Espargaro.

Le parole dei top-3

Espargaro: “sono contento. Passa ogni sera davanti casa mia e giochiamo con i bimbi, è speciale lottare insieme quest’anno. E’ stato difficile, la pista era al limite. Voglio ringraziare Aprilia, abbiamo fatto un ottimo lavoro, sono contento“.

Bagnaia: “non è stato facile oggi, le condizioni erano davvero difficili, il caldo è impressionante, ma è stato bello. Siamo riusciti a lavorare bene durante tutto il weekend, abbiamo fatto passi in avanti. Non è ancora scelta la gomma, tra dura e media non sappiamo ancora, ma grazie alle Fp4 siamo un po’ più vicini ad Aleix e vediamo domani se possiamo lottare“.

Quartararo: “noi facciamo tanta fatica con la moto, speriamo veramente di vedere il passo di domani. Di passo non siamo messi male, anche con la media vecchia, sono felice e penso che possiamo fare una bella gara“.