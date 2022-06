Qatar, niente sesso ai Mondiali: “si rischiano sette anni di carcere”

SportFair

E’ sempre più alta l’attesa per il Mondiale in Qatar del 2022, si preannuncia una competizione bellissima con tante squadre in lotta per il titolo. Non parteciperà l’Italia, la squadra di Roberto Mancini non è riuscita a qualificarsi. Continuano a registrarsi anche le polemiche, nel dettaglio il Daily Star ha lanciato una notizia particolare e che riguarda molto da vicino anche i tifosi: un rapporto sessuale tra persone non sposate può essere punito fino a sette anni di carcere. Secondo il Comitato Supremo del Qatar “si tratta di un paese conservatore e le manifestazioni pubbliche di affetto sono disapprovate indipendentemente dall’orientamento sessuale”.

Come conferma una fonte di Polizia al Daily Star i rischi non sono da sottovalutare. “Il sesso è praticamente fuori dal menu, a meno di non andare in Qatar come marito e moglie. Sicuramente non ci saranno storie di una notte in questo mondiale. Anzi, non ci saranno proprio feste. Tutti quanti dovranno tenere la testa a posto, se non vogliono rischiare di rimanere in prigione. Per la prima volta nella storia dei mondiali, ci sarà praticamente un divieto di fare sesso. E i tifosi devono essere preparati a questo scenario”.