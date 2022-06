Porsche Carrera Cup Italia, Jorge Lorenzo riparte da Misano: pronto per portare a casa i primi punti”

SportFair

La Porsche Carrera Cup Italia 2022 riparte dopo il primo stop di stagione. Scenario delle gare 3 e 4 nel weekend del 4-5 giugno sarà l’autodromo di Misano. Agonismo alle stelle dunque, per Jorge Lorenzo, che si appresta al riscatto dopo l’infelice uscita di pista a causa di un contatto in Gara 2 a Imola, che lo ha costretto a chiudere in 17esima posizione in classifica generale. La competizione si fa perciò accesa per il pluripremiato campione di Moto GP, che ha voglia di dimostrare il proprio valore anche sulle quattro ruote in qualità di Official Driver del Team Q8 Hi Perform.

Il tracciato dell’Autodromo di Misano è lo scenario giusto per dare spettacolo e mostrare le qualità del neo pilota delle 4 ruote a bordo della Porsche 911 GT3 Cup.

“Gli eventi dell’ultima gara a Imola non hanno giocato a mio favore ma ho avuto riscontri positivi dalla prestazione e dal feeling con la vettura che ho imparato a conoscere molto bene. Sono concentrato sulle gare del prossimo weekend e ho l’obiettivo di dimostrare che sono qui per competere alla pari con gli altri piloti. Cercheremo di ottenere il massimo”.

Allo stesso modo, Gherardo Bisi, direttore marketing di Q8: “Lo scorso anno abbiamo dimostrato che con lavoro e dedizione si può arrivare a grandi risultati. E Jorge è la persona giusta per ottenere il massimo. Non sarà un episodio sfavorevole a segnare il campionato. Archiviato l’esordio siamo pronti a ripartire, forti di un team solido e professionale”.

La presenza di Q8 è ormai una certezza nella Porsche Carrera Cup Italia: anche quest’anno, infatti, l’Azienda partecipa come Official Partner nell’edizione 2022 che vede attribuita alla PCCI la certificazione ISO 20121 come monomarca sostenibile, con l’obiettivo di migliorare la consapevolezza di tutti gli attori coinvolti con conseguente beneficio economico e di tutela per i luoghi che ospiteranno il torneo. Le gare di Misano saranno visibili anche in streaming su Carreracupitalia.it. La prossima tappa sarà quella di luglio che si svolgerà al Mugello (16-17 luglio).