Scene esilaranti al Giro di Slovenia: la vittoria di tappa si decide a… sasso, carta, forbice | VIDEO

Scene davvero esilaranti al Giro di Slovenia. Pogacar e Majka sono stati protagonisti di un episodio unico: i due avevano un ottimo vantaggio sugli avversari nella tappa di ieri, tanto da lasciare ai rivali 20 secondi. Quando sembrava che Pogacar andasse verso la vittoria certa, i due ciclisti hanno deciso di giocarsi il successo a “sasso, carta, forbice”.

A pochi metri dal traguardo i due corridori si sono sfidati e a vincere è stato Majka, che ha dunque tagliato per primo il traguardo, abbracciato a Pogacar.

Rock, paper, scissors anyone? ✂

Rafaj Majka and Tadej Pogacar take a 1-2 at the Tour of Slovenia… decided by a game of rock, paper, scissors! 😅 pic.twitter.com/YfyujYGMkM

— Eurosport (@eurosport) June 18, 2022