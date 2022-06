Pirlo si rimette in gioco, la destinazione è a sorpresa: c’è l’accordo con il Fatih Karagumruk, i pro e i contro

SportFair

Andrea Pirlo è pronto a rimettersi in gioco e la destinazione è assolutamente a sorpresa: il Fatih Karagümrük, squadra di Super Lig turca. L’allenatore è reduce da una stagione da spettatore dopo l’esperienza sulla panchina della Juventus che ha regalato alti e bassi: considerando il risultato raggiunto da Allegri nella stagione che si è da poco conclusa, il rendimento con Pirlo in panchina è stato di buon livello. L’ex centrocampista bianconero è stato contattato da club italiani in lotta per la salvezza, ma la decisione è stata quella di rifiutare. La trattativa più calda era quella con la Cremonese, ma non è andata in porto.

Sono andati in scena contatti continui con il Karagumruk ed è stato raggiunto l’accordo. In squadra troverà due calciatori italiani come Fabio Borini e Emiliano Viviano. L’intesa con il club turco è stata raggiunta sulla base di una stagione con rinnovo per il secondo anno. La partenza è prevista nelle prossime ore e subito dopo arriverà l’ufficialità. Si tratta di una destinazione assolutamente a sorpresa, Pirlo ha valutato i pro e i contro della proposta. Il campionato turco è in grado di mettere in evidenza le capacità tattiche di Pirlo e può rappresentare un trampolino di lancio per l’allenatore. Il punto interrogativo riguarda l’ambientamento in un nuovo campionato.