Pique infedele, le rivelazioni di Miss Bum Bum: “mi chiedeva quanto fosse grande il mio sedere e mi inviava foto sue nudo”

Nei giorni scorsi Shakira e Pique hanno confermato le voci sulla loro rottura: la cantante colombiana ed il calciatore spagnolo si stanno separando. A seguito della notizia, emergono nuovi dettagli che riguardano la star del Barcellona, colpevole di aver tradito Shakira con una giovane di 22 anni.

Adesso spuntano nuovi dettagli: la modella brasiliana Suzy Cortez, conosciuta come “Miss Bum bum”, ha svelato che il calciatore le ha inviato spesso messaggi in direct tra il 2016 ed il 2018: “ero amica dell’ex presidente del Barcellona Sandro Rosell Quando Piquè lo ha saputo ha chiesto il mio numero e mi ha mandato messaggi“, ha spiegato in un’intervista a ‘El Diario de NY’.

“Quando sono tornata in Brasile, mi ha inviato messaggi su Instagram ogni giorno chiedendomi quando sarei tornata in Europa e quanto fosse grande il mio sedere, e dicendo che era geloso dei miei complimenti a Messi“, ha aggiunto, svelando anche che Piquè le inviava foto senza vestiti addosso.

“Non l’ho mai detto per rispetto di Shakira. Ero tipo: amico, sei sposato. Rispetta la tua famiglia“, ha concluso, aggiugendo che gli unici a non inviarle messaggi sono stati Messi e Coutinho.