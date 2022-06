Perez mette pressione alle Ferrari: è primo nelle FP3, Leclerc più veloce di Verstappen

SportFair

E’ altissima l’attesa in vista del gran premio di Formula 1 di Baku: sono andate in archivio anche le FP3, ultimo appuntamento prima delle qualifiche. Le Ferrari si sono confermate in grandissima forma, nelle ultime gare le Rosse hanno conquistato pochissimo rispetto a quanto dimostrato in pista. Leclerc ha perso tantissimi punti per problemi alla monoposto e strategia sbagliata. Sarà probabilmente duello con la Red Bull, Verstappen ha conquistato la vetta della classifica generale nell’ultimo gran premio.

Le F3 sono partite con 15 minuti di ritardo a causa di un incidente nel finale in F2. Di conseguenza le qualifiche prenderanno il via con 15 minuti di ritardo. Il più veloce è stato Perez, si preannuncia una lotta bellissima per la pole position. In seconda posizione Leclerc, terzo Verstappen e quarto Sainz. In ritardo la Mercedes di Hamilton.