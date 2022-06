La Lazio risponde a Mancini: i motivi che hanno spinto Zaccagni e Lazzari a lasciare il ritiro azzurro

SportFair

La Nazionale italiana di calcio, dopo i fasti dello scorso anno e la vittoria agli Europei, non sta affrontando un momento roseo e positivo. L’Italia, che per la seconda volta consecutiva non sarà ai Mondiali di calcio, ha subito un’altra pesante sconfitta pochi giorni fa nella Finalissima contro l’Argentina.

Un momento davvero complicato per Mancini, che sembra si sia pentito della sua scelta di voler proseguire con la Nazionale. L’ultima bega con la quale il ct ha dovuto fare i conti e l’abbandono del ritiro da parte di Lazzari e Zaccagni. Mancini l’ha definita una sorpresa e non ha nascosto il suo dissenso.

Non è tardata ad arrivare la risposta della Lazio, che con una nota ufficiale ha spiegato i motivi che hanno spinto i due calciatori a lasciare il ritiro: “lo staff medico della S.S. Lazio comunica che i calciatori Manuel Lazzari e Mattia Zaccagni, durante gli ultimi allenamenti effettuati con la Nazionale presso il Centro Tecnico di Coverciano, hanno avvertito riacutizzazioni di problemi cronici preesistenti. Per tali motivi saranno sottoposti nei prossimi giorni a controlli clinici e ad eventuali esami strumentali“, questa la versione della Lazio.