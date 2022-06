Perché si gioca Italia-Argentina? Cos’è la Finalissima e cosa succede in caso di pareggio

SportFair

L’Italia torna in campo, a distanza di qualche mese dall’eliminazione dal Mondiale in Qatar del 2022. La delusione è ancora altissima, gli azzurri sono passati dal trionfo all’Europeo al fallimento contro la Macedonia. E’ arrivato il momento di ricostruire, la decisione di ripartire da Roberto Mancini è sicuramente apprezzabile e l’allenatore dovrà trovare nuove motivazioni nel gruppo che in parte dovrà essere anche rinnovato. Il Ct ha intenzione di puntare su qualche scommessa e l’ultimo stage è stato valido per valutare nuovi calciatori.

La nazionale italiana sarà chiamata, nei prossimi giorni, da appuntamenti molto prestigiosi. E’ pronta ad iniziare la Nations League, la squadra di Roberto Mancini dovrà vedersela in serie contro Germania, Ungheria, Inghilterra e ancora Germania. Il prossimo appuntamento sarà, invece, l’1 giugno allo stadio Wembley contro l’Argentina: si gioca la Finalissima. Si tratta di una sfida tra i campioni d’Europa (l’Italia) e della Coppa America (l’Argentina).

La vittoria della Finalissima non comporta nessun cambiamento dal punto di vista del Ranking e, ovviamente, nemmeno un ripescaggio al prossimo Mondiale per gli azzurri. E’ stato definito anche il format della partita. Si gioca nell’arco dei 90 minuti. In caso di parità non verranno disputati i tempi supplementari ma si passerà direttamente ai calci di rigore.