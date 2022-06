Perché la Juventus non ufficializza Pogba? I motivi del ritardo, il vantaggio è doppio

SportFair

La Juventus è attivissima sul fronte calciomercato con l’obiettivo di migliorare il risultato della scorsa stagione, in campionato e Champions League. Il rendimento della squadra non è stato all’altezza, il tecnico Massimiliano Allegri dovrà inventarsi qualcosa per tirare fuori il meglio dalla squadra. La rosa bianconera è già attrezzata per lottare per il primo posto, in più la dirigenza è pronta a regalare colpi di ottimo livello. Le certezze per la prossima stagione si chiamano Szczesny, de Ligt, Bonucci, Locatelli, Chiesa e Vlahovic. In attacco si è avvicinato nelle ultime ore Angel Di Maria, si attende una risposta definitiva dell’argentino entro la prossima settimana. La proposta della Juventus è di un contratto di un anno da 7 milioni di euro.

La Juventus ha già chiuso una trattativa di mercato: il ritorno di Paul Pogba. Si tratta di un innesto di altissimo spessore, le qualità del francese non sono in discussione. L’ormai ex Manchester United dovrà ritrovare fiducia e sentirsi importante. Perché la Juventus non ufficializza Pogba? La trattativa può essere considerata chiusa, non si sono registrati problemi e non è preoccupante nemmeno l’inserimento del Psg. La Juventus ha interessi di bilancio a far ricadere tutto nella prossima stagione e dovrà liberarsi anche di alcuni ingaggi pesanti. Lo stesso interesse riguarda anche il calciatore con la possibilità di usufruire del 50% di sconto delle tasse ma del 2023 in poi. Ecco perché l’interesse della Juventus e del calciatore è quello di ritardare l’annuncio di qualche settimane.