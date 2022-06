Perchè Justin Ress è stato squalificato? La mossa sbagliata nei 50 dorso che ‘regala’ il bronzo a Ceccon | VIDEO

L’ultima giornata di sfide ai Mondiali di nuoto di Budapest 2022 è iniziata nel migliore dei modi per l’Italia: due finali e due medaglie per gli azzurri, con Ceccon di bronzo nei 50 dorso e Pilato d’argento nei 50 rana.

Ceccon ha chiuso al quarto posto la sua gara ma la squalifica di Ress gli ‘regala’ la medaglia di bronzo. Gli appassionati di nuoto, però, sono curiosi di sapere cosa ha fatto di sbagliato lo statunitense.

Ress è colpevole essersi completamente sommerso al traguardo, senza nessuna parte del corpo fuori dall’acqua all’arrivo al muro. Una mossa non consentita dal regolamento.

Here’s the finish where Justin Ress was disqualified for being completely submerged on the finish… pic.twitter.com/Geo7n0is65

— Kyle Sockwell (@kylesockwell) June 25, 2022